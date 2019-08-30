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      Сенцова нет ни в одном из российских СИЗО

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / telekritika.ua

      Незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова нет ни в СИЗО "Лефортово", ни в Бутырском изоляторе в Москве. Хотя ранее российские СМИ сообщали, что Сенцов состоянию на 30 августа находится именно в "Бутырке".

      "Наблюдатели посетили Бутырский изолятор, в том числе проверили спецблок, и не обнаружили там Сенцова", – сообщили изданию ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии.

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      Ранее при посещении СИЗО "Лефортово" администрация этого изолятора им сказала, что его (Сенцова) там нет. Таким образом местонахождение политзаключенного остается неизвестным,
      – рассказали представители ГСК.

      Сенцова вместе с другими украинскими политзаключенными 30 августа ждали в аэропорту "Киев" в Жулянах. Ведь информация об обмене пленными и возвращении украинцев на Родину появилась в ряде СМИ. Однако в этот день заложники Кремля так и не прилетели в Украину.

      В СБУ сообщили, что обмена пленными 30 августа точно не будет, но он может состояться на следующей неделе.

      Как Сенцов попал в русский плен
      Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.

      В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.

      В том же году Сенцова наградили премией Сахарова "За свободу мысли". Награду в Европарламенте вместо политзаключенного получила его сестра Наталья Каплан.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости Украины Обмен пленными Украинцы в плену РФ Заложники Олег Сенцов
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