Сенцова нет ни в одном из российских СИЗО

Незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова нет ни в СИЗО "Лефортово", ни в Бутырском изоляторе в Москве. Хотя ранее российские СМИ сообщали, что Сенцов состоянию на 30 августа находится именно в "Бутырке".

"Наблюдатели посетили Бутырский изолятор, в том числе проверили спецблок, и не обнаружили там Сенцова", – сообщили изданию ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии.

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Ранее при посещении СИЗО "Лефортово" администрация этого изолятора им сказала, что его (Сенцова) там нет. Таким образом местонахождение политзаключенного остается неизвестным,

– рассказали представители ГСК.

Сенцова вместе с другими украинскими политзаключенными 30 августа ждали в аэропорту "Киев" в Жулянах. Ведь информация об обмене пленными и возвращении украинцев на Родину появилась в ряде СМИ. Однако в этот день заложники Кремля так и не прилетели в Украину.

В СБУ сообщили, что обмена пленными 30 августа точно не будет, но он может состояться на следующей неделе.

Как Сенцов попал в русский плен

Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.



В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.



В том же году Сенцова наградили премией Сахарова "За свободу мысли". Награду в Европарламенте вместо политзаключенного получила его сестра Наталья Каплан.