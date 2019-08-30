Сенцова немає в жодному з російських СІЗО

Незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова немає ні в СІЗО "Лефортово", ні в Бутирському ізоляторі в Москві. Хоча раніше російські ЗМІ повідомляли, що Сенцов станом на 30 серпня перебуває саме в "Бутирці".

"Спостерігачі відвідали Бутирський ізолятор, в тому числі перевірили спецблок, і не виявили там Сенцова", – повідомили виданню ТАСС у Громадській спостережній комісії.

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Раніше при відвідуванні СІЗО "Лефортово" адміністрація цього ізолятора їм сказала, що його (Сенцова) там немає. Таким чином місцеперебування політв'язня залишається невідомим,

– розповіли представники ГСК.

Сенцова разом з іншими українськими політв’язнями 30 серпня чекали в аеропорту "Київ" у Жулянах. Адже інформація про обмін полоненими і повернення українців на Батьківщину з’явилася у низці ЗМІ. Проте цього дня заручники Кремля так і не прилетіли в Україну.

В СБУ повідомили, що обміну полоненими 30 серпня точно не буде, але він може відбутися наступного тижня.

Як Сенцов потрапив у російський полон Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років.



У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування.



Того ж року Сенцова нагородили премією Сахарова "За свободу думки". Нагороду в Європарламенті замість політв’язня забрала його сестра, Наталія Каплан.