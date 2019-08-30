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      Сенцова немає в жодному з російських СІЗО

      97 Читать новость на русском
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / telekritika.ua

      Незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова немає ні в СІЗО "Лефортово", ні в Бутирському ізоляторі в Москві. Хоча раніше російські ЗМІ повідомляли, що Сенцов станом на 30 серпня перебуває саме в "Бутирці".

      "Спостерігачі відвідали Бутирський ізолятор, в тому числі перевірили спецблок, і не виявили там Сенцова", – повідомили виданню ТАСС у Громадській спостережній комісії.

      Читайте також: Обмін полоненими: чому всі чекали на нього сьогодні і що відбувається насправді

      Раніше при відвідуванні СІЗО "Лефортово" адміністрація цього ізолятора їм сказала, що його (Сенцова) там немає. Таким чином місцеперебування політв'язня залишається невідомим,
      – розповіли представники ГСК.

      Сенцова разом з іншими українськими політв’язнями 30 серпня чекали в аеропорту "Київ" у Жулянах. Адже інформація про обмін полоненими і повернення українців на Батьківщину з’явилася у низці ЗМІ. Проте цього дня заручники Кремля так і не прилетіли в Україну.

      В СБУ повідомили, що обміну полоненими 30 серпня точно не буде, але він може відбутися наступного тижня.

      Як Сенцов потрапив у російський полон Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років.

      У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування.

      Того ж року Сенцова нагородили премією Сахарова "За свободу думки". Нагороду в Європарламенті замість політв’язня забрала його сестра, Наталія Каплан.

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      Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ Обмін полоненими Новини Росії Заручники
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