Сенцова выдвинули на Нобелевскую премию: в Польше надеются – режиссер ее выиграет

В Польской киноакадемии напомнили: Олега Сенцова в прошлом году выдвинули на Нобелевскую премию мира. Там поздравляют режиссера с освобождением из российского плена и искренне надеются: Сенцов станет лауреатом важнейшей премии.

Об этом говорится в заявлении киноакадемии, которое подписал и обнародовал ее глава Дариуш Яблонский.

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Украинский режиссер Олег Сенцов, который был заключен в России с 2014 года, уже в Украине! От имени Польской киноакадемии, хочу поблагодарить все киносообщество и людей доброй воли по всему миру, которые мирно боролись за его освобождение. Международная солидарность, которая сохранила Олега, позволяет нам поверить: вместе мы сможем завоевать лучший мир,

– говорится в заявлении Яблонского.

В Польской киноакадемии напоминают: бывший президент Польши Лех Валенса в прошлом году номинировал Сенцова на Нобелевскую премию мира. В свою очередь, инициативу продолжила Верховная Рада. Так, депутаты обратились в Норвежский Нобелевский комитет и предложили кандидатуру украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова на соискание премии.

"Ну же, приложим, все усилия, чтобы он ее получил!"– добавляют польские художники.

Интересно, что на Нобелевскую премию мира в 2019 году выдвинули еще и главу Белого дома Дональда Трампа.

Кому присуджуют Нобелевскую премию мира? Согласно воле Альфреда Нобеля, Премия Мира должна присуждаться тому, кто сделает самый большой или лучший вклад в дружеские отношения между нациями, в отмену или сокращение армий, которые существуют и проведения или агитацию мирных съездов. Председатель Норвежского Нобелевского комитета вручает Нобелевскую премию мира в присутствии короля Норвегии 10 декабря каждый год.