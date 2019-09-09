Сенцова висунули на Нобелівську премію: у Польщі сподіваються – режисер її виграє

У Польській кіноакадемії нагадали: Олега Сенцова торік висунули на Нобелівську премію миру. Там вітають режисера зі звільненням із російського полону і щиро сподваються: Сенцов стане лауреатом важливої премії.

Про це мовиться у заяві кіноакадемії, яку підписав та оприлюднив її очільник Даріуш Яблонський.

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Український режисер Олег Сенцов, що був ув’язнений в Росії з 2014 року, вже в Україні! Від імені Польської кіноакадемії, хочу подякувати усій кіноспільноті та людям доброї волі по всьому світу, що мирно боролися за його звільнення. Міжнародна солідарність, яка зберегла Олега, дозволяє нам повірити: разом ми зможемо вибороти кращий світ,

– мовиться у заяві Яблонського.

У Польській кіноакадемії нагадують: експрезидент Польщі Лех Валенса торік номінував Сенцова на Нобелівську премію миру. Своєю чергою, ініціативу продовжила Верховна Рада. Так, депутати звернулися до Норвезького Нобелівському комітету та запропонувала кандидатуру українського режисера і політв'язня Олега Сенцова на здобуття премії.

"Нумо, докладімо, усіх зусиль, щоб він її отримав!" – додають польські митці.

Цікаво, що на Нобелівську премію миру у 2019 році висунули ще й очільника Білого дому Дональда Трампа.

Кому присуджують Нобелівську премію миру? Відповідно до волі Альфреда Нобеля, Премія Миру повинна присуджуватись тому, хто зробить найбільший або найкращий внесок у дружні стосунки між націями, в скасування або скорочення армій, що існують та проведення або агітацію мирних з’їздів. Голова Норвезького Нобелівського Комітету вручає Нобельську премію миру в присутності короля Норвегії 10 грудня щороку.