Президент отметил, что мы живем в пространстве легитимности, в котором тот, кто что-то говорит, должен что-то представлять на законном уровне. Об этом глава государства сообщил во время интервью российским журналистам.

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"Закон в понимании международных институций, а не на оккупированных частях. Поэтому кто там что заявляет – это право каждого человека (если это, правда, люди)", – сказал он.

Я не знаю, что они там представляют и что они заявляют. Для меня это такой вот CEO Путина. Я, пожалуй, буду об этом говорить с владельцем этих людей, а не с этими товарищами, если вы не против,

– объяснил Владимир Зеленский.

Ранее Андрей Ермак заявил, что так называемый "референдум" на оккупированном Донбассе мир не признает. По словам главы Офиса Президента, таким образом захватчики поднимают ставки, но они все равно не преуспеют.

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