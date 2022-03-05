Сепаратисты Приднестровья просят независимости от Молдовы

Непризнанное Приднестровье требует от Молдовы признания независимости в связи с тем, что страна подала заявку на вступление в ЕС.

В МИД непризнанной республики заявили, что это решение Молдовы "ставит окончательную точку" в попытках урегулирования ситуации.

Читайте также: Молдова официально подала заявку на вступление в ЕС: красноречивое видео

Решение молдавских властей означает готовность к передаче суверенитета Молдовы наднациональным органам в Брюсселе и переход к окончательному военно-политическому и экономическому освоению территории Молдовы западом,

– говорится в заявлении.

Также сепаратисты заявляют, что заявка Молдовы на членство "свидетельствует об отказе Молдовы от диалога с Приднестровьем о параметрах совместного сосуществования, что подтверждается текущим кризисным состоянием переговорного процесса, параличом формата "5+2", отказом от встреч на высшем уровне, невыполнением обязательств в пакете "Берлин плюс", усилением блокирующих мер против Приднестровья".

В тексте отмечают, что Приднестровье обратилось к "ООН, ОБСЕ и другим посредникам и наблюдателям в переговорном процессе" с просьбой признать его независимость и установить дипломатические отношения.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!