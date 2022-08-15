Информацию подтвердили в министерстве обороны Сербии. Известно, что около 7:00 в руке 40-летней работницы взорвался боеприпас.
Кстати На одном из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана прогремел взрыв: есть жертвы и пострадавшие
Женщина получила тяжелые ранения. В частности, ожоги лица, травмы обеих рук. Ее госпитализировали.
Расследуют инцидент
Другая пострадавшая – 30-летняя женщина. Ей была оказана медицинская помощь, но она уже находится дома. В настоящее время руководство предприятия выясняет обстоятельства инцидента.
Предыдущие инциденты
На сербском военном предприятии "Слобода" возле города Чачак 19 июня прогремели взрывы. В результате этого пострадали три человека. Медики отметили, что травмы не несли угрозы жизни. После взрывов проживающих возле предприятия людей эвакуировали.
Перед этим взрывы на "Слободе" раздавались 4 июня. Тогда сдетонировали артиллерийские склады оружейной фабрики. После этого, в 01:30, вспыхнул пожар. На предприятии находились 60 человек, но им удалось вовремя спрятаться в укрытии.
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