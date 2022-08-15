Інформацію підтвердили у міністерстві оборони Сербії. Відомо, що приблизно о 7:00 у руці 40-річної працівниці вибухнув боєприпас.

До речі На одному з найбільших нафтових родовищ Казахстану прогримів вибух: є жертви та постраждалі

Жінка отримала важкі поранення. Зокрема, опіки обличчя, травми обох рук. Її госпіталізували.

Розслідують інцидент

Інша постраждала – 30-річна жінка. Їй надали медичну допомогу, але вона вже перебуває вдома. Наразі керівництво підприємства з'ясовує обставини інциденту.

Попередні інциденти

На сербському військовому підприємстві "Слобода", що біля міста Чачак, 19 червня пролунали вибухи. Внаслідок цього постраждали троє людей. Медики зазначили, що травми не несли загрози життю. Після вибухів людей, які мешкають біля підприємства, евакуювали.

Зауважте! "Слобода" є найбільшим сербським підприємством воєнно-оборонного комплексу й виготовляє артбоєприпаси, боєприпаси та снаряди для танків.

Перед цим вибухи на "Слободі" лунали 4 червня. Тоді здетонували артилерійські склади фабрики зброї. Після цього, о 01:30, зайнялася пожежа. На підприємстві перебували 60 людей, але їм вдалось вчасно заховатися в укритті.

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