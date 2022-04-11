Сербия покупает французские истребители

О планах новых закупок заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, всего страна хочет закупить 24 самолета.

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Мы ведем переговоры о покупке 12 новых самолетов в течение года, а также рассматриваем возможность приобретения еще 12 подержанных самолетов из другой страны,

– сказал Вучич.

Он не указал, какие именно должны быть подержанные самолеты, но это не российские. По его словам, Сербия заинтересована в закупке Rafales и ищет "лучший способ оплатить их, не ставя под угрозу государственные финансы".

Эксперт из Белградского Центра внешней политики и бывший военный атташе при НАТО Милан Карагач отметил, что этот факт может свидетельствовать, что Сербия отключается от российских военных технологий, политически это выглядит как сигнал приближения к ЕС.

Какое вооружение сейчас у армии Сербии

В настоящее время сербская армия в основном использует бывшие советские технологии. Она имеет четыре истребителя МиГ-29 и боевые вертолеты МИ-35М, а ее противовоздушная оборона в основном состоит из российских ракетных систем и радаров. Сухопутные войска Сербии также используют советские танки Т-72 и бронетранспортеры.

Ранее иностранные СМИ выяснили, что Китай переправил в Сербию зенитно-ракетные комплексы HQ-22 класса "земля – воздух". Китайские грузовые самолеты с военной маркировкой зафиксировали в Белградском аэропорту.