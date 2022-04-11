Сербія купує французькі винищувачі

Про плани нових закупівель заявив президент Сербії Александар Вучич. За його словами, всього раїна хоче закупити 24 літаки.

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Ми ведемо переговори про купівлю 12 нових літаків протягом року, а також розглядаємо можливість придбання ще 12 вживаних літаків з іншої країни,

– сказав Вучич.

Він не вказав, які самі мають бути вживані літаки, але це не російські. За його словами, Сербія зацікавлена в закупівлі Rafales, та шукає "найкращий спосіб оплатити їх, не ставлячи під загрозу державні фінанси".

Експерт з Белградського Центру зовнішньої політики та колишній військовий аташе при НАТО Мілан Карагача зазначив, що цей факт може свідчити, що Сербія відключається від російських військових технологій, політично це виглядає як сигнал наближення до ЄС.

Яке озброєння має армія Сербії

Нині сербська армія в основному використовує колишні радянські технології. Вона має чотири винищувачі МіГ-29 і бойові вертольотами МІ-35М, а її протиповітряна оборона в основному складається з російських ракетних систем і радарів. Сухопутні війська Сербії також використовують радянські танки Т-72 і бронетранспортери.

Раніше іноземні ЗМІ з'ясували, що Китай переправив до Сербії зенітно-ракетні комплекси HQ-22 класу "земля – повітря". Китайські вантажні літаки з військовим маркуванням зафіксували у белградському аеропорту.