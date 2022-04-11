На зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом президент Сербії попросив про постачання турецьких Bayraktar TB2. Ердоган пообіцяв зробити це.

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Ми посилимо нашу авіацію. Ми також збільшимо кількість безпілотників,

– сказав президент Сербії Олександр Вучич.

Про свої наміри придбати ці системи Сербія говорила ще у 2020 році, але до справи так і не дійшло.

Як показали себе Bayraktar

Турецькі безпілотники вже показали своє успішне застосування у Лівії, Сирії та конфлікті в Нагірному Карабаху. Україна також застосовує Bayraktar, які вона закупила у Туреччини. Минулого року Bayraktar купила й перша країна ЄС та член НАТО – Польща.

Що відомо про Bayraktar Bayraktar TB2 – сучасна система БПЛА виділяється серед інших таких систем автоматизацією польотів та продуктивністю. Ці безпілотники можуть підійматися на висоту 8 кілометрів, працювати 24 години в повітрі та нести на собі 150 кілограмів вантажу.

Інші плани Сербії

Сербія також зацікавлена у придбанні в Франції 12 винищувачів Rafale виробництва Dassault Aviation. Ці наміри підтвердив Вучич. "Ми вже рік ведемо переговори про закупівлю 12 нових Rafales, а з іншою країною ведемо переговори щодо закупівлі 12 вживаних Rafales", – сказав президент. Така покупка дозволить Сербії модернізувати свій флот, який зараз складається з радянських винищувачів та югославських бойових літаків.

Зазначимо, що у Сербії недавно відбулися президентські вибори, на яких серби переобрали Вучича на новий термін ще в першому турі. Минулого тижня Ердоган привітав президента під час телефонної розмови. З-поміж іншого вони обговорили війну в Україні. Турецький президент повторив, що його країна продовжуватиме робити все можливе для встановлення миру.

Зверніть увагу! Сербія наголосила на своїх намірах вступити в ЄС, але при цьому планує зберігати дружні відносини з країною-агресоркою Росією.

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