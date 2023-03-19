Александар Вучич заявил, что не будет подписывать юридически обязывающие документы из Косово. Сербский президент аргументирует это тем, что Белград не признает эту страну независимой.

Интересно Сербия и Косово достигли исторического соглашения о нормализации отношений

Соглашение будет означать признание Косово

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что подпись сербского президента на соглашении будет означать признание со стороны Белграда. Поэтому теперь Вучич отрицает свое намерение подписывать ее.

Я не хотел подписывать ни соглашение об имплементационном приложении минувшей ночью, ни соглашение, поддерживаемое ЕС. Я не хочу подписывать никаких международных юридически обязывающих документов из Косово, потому что Сербия не признает его независимость,

– заявил Вучич.

При этом сербский президент заявил, что стремится к нормализации отношений с Косово, мол "нельзя жить изолированно за 100-метровой стеной".

Сербия и Косово согласовали историческое соглашение: главное

Накануне высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что президент Сербии Александар Вучич и премьер Косово Альбин Курти на переговорах в Северной Македонии достигли соглашения о нормализации отношений между двумя странами.

В согласованной устно договоренности говорится, что Косово должно предоставить большую автономию самоуправления муниципалитетам, где преобладают этнические сербы, тогда как Сербия не будет блокировать вступление Косово в международные организации.

В то же время, Европейский Союз обязался организовать донорскую конференцию в течение 150 дней для создания пакета инвестиционной и финансовой помощи для Косово и Сербии.