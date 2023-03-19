Александар Вучич заявив, що не підписуватиме юридично зобов'язуючі документи з Косово. Сербський президент аргументує це тим, що Белград не визнає цю країну незалежною.

Цікаво Сербія та Косово досягли історичної угоди про нормалізацію відносин

Угода означатиме визнання Косова

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті напередодні заявив, що підпис сербського президента на угоді означатиме визнання з боку Белграда. Тому тепер Вучич заперечує свій намір підписувати її.

Я не хотів підписувати ні угоду про імплементаційний додаток минулої ночі, ні угоду, яку підтримує ЄС. Я не хочу підписувати жодних міжнародних юридично зобов’язуючих документів з Косово, тому що Сербія не визнає його незалежність,

– заявив Вучич.

При цьому сербський президент заявив, що прагне нормалізації відносин з Косово, мовляв "не можна жити ізольовано за 100-метровою стіною".

Сербія та Косово погодили історичну угоду: головне

Напередодні високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що президент Сербії Александар Вучич і прем'єр Косова Альбін Курті на переговорах у Північній Македонії досягли угоди про нормалізацію відносин між двома країнами.

У погодженій усно домовленості йдеться про те, що Косово має надати більшу автономію самоврядування муніципалітетам, де переважають етнічні серби, тоді як Сербія не блокуватиме вступ Косова до міжнародних організацій.

Водночас Європейський Союз зобов'язався організувати донорську конференцію протягом 150 днів для створення пакету інвестиційної та фінансової допомоги для Косова і Сербії.