Сербия – единственная в Европе страна с открытым для России небом. Об этом заявила заместитель главы МИД Эмине Джапарова.

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Наживаться на крови украинцев – недостойно для страны-кандидата в Евросоюз,

– подчеркнула Джапарова.

Кстати, после нападения России большинство государств проголосовали за прекращение участия агрессора в органах Совета Европы. Сербия же воздержалась.

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