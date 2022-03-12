Сербія – єдина в Європі країна з відкритим для Росії небом. Про це заявила заступниця глави МЗС Еміне Джапарова.

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Наживатися на крові українців – негідно для країни-кандидата в Євросоюз,

– наголосила Джапарова.

До речі, після нападу Росії більшість держав проголосували за припинення участі агресора в органах Ради Європи. Сербія ж утрималась.

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