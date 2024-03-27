Александар Вучич, что получил тяжелые новости. В своем инстаграме он заявил, что на Сербию надвигается угроза.

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Вучич напугал сербов сообщением

Вучич заявил, что народ Сербии ждут вызовы, которые угрожают "жизненно важным национальным интересам" страны.

Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов... В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нас ждут. Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит,

– написал Вучич в соцсетях.

О чем именно говорится, президент Сербии не конкретизировал. Сообщение было опубликовано 9 часов назад.

Реакция граждан Сербии

Напуганные люди призывают сообщить эту "важную информацию" как можно быстрее и не понимают, в чем смысл такого анонса без контретики. В частности в комментариях к сообщению люди пишут:

"Для чего нужен этот пост? Скажите сразу кто и чем угрожает. Хватит этих таинственных и в конце концов пустых историй..."

"Сербия и наш народ победят! Главнокомандующий, сербская молодежь с вами!"

"Только пусть не будет войны".

"Уважаемый Президент, не внушайте нам страха. Если вы уже хотите что-то нам сообщить, сделайте это как можно быстрее. Мы как нация уже достаточно долго волновались и ждали!"

Многие из сербов волнуются из-за возможности новой войны, некоторые просто пишут "Сербия победит" и обещают Вучичу поддержку. Теперь комментарии к сообщению закрыты.