Отметим, что 28 февраля в Тиране, столице Албании, состоялся саммит "Украина – Юго-Восточная Европа". Отмечается, что главная тема дискуссии – общий путь к евроатлантической цели.
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Пункты о санкциях отсутствуют
Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что по просьбе Сербии пункты о введении санкций против России и "злонамеренном влиянии" были изъяты из предложенного текста декларации участников саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".
Как отметил политик, обсуждение пунктов документа продолжались "целый день и ночь". Кроме вышеупомянутых правок, Сербия добилась изъятий формулировок вроде "наша страна" и "наше государство".
Несмотря на это, Вучич отметил, что для Сербии важна позиция Украины по Косово. Президент Сербии добавил, что как страны, которые "пережили тяжелые периоды", они могут понять друг друга. По его словам, страна продолжает строить дружеские отношения с Украиной.
Визит в Албанию
- Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в столицу Албании Тирану. Кроме саммита планировались и двусторонние встречи президента Украины с участниками. В ходе разговоров с лидерами Зеленский также предложил поддержать усилия Украины по обеспечению справедливого и долговременного мира, организацию Глобального саммита мира в Швейцарии.
- Во время пресс-конференции премьер Албании Эди Рама отметил, что останавливать надо не Украину, а Путина. Потому что выгораживание агрессора – это легитимизация для следующей агрессии, это признание превосходства силы над правом. Кроме этого он призвал Россию остановить войну.
- Владимир Зеленский также имел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Украинский лидер отметил, что они скоординировали дальнейшие контакты, чтобы поддержать Формулы мира как можно большим количеством стран.