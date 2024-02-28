Отметим, что 28 февраля в Тиране, столице Албании, состоялся саммит "Украина – Юго-Восточная Европа". Отмечается, что главная тема дискуссии – общий путь к евроатлантической цели.

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Пункты о санкциях отсутствуют

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что по просьбе Сербии пункты о введении санкций против России и "злонамеренном влиянии" были изъяты из предложенного текста декларации участников саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".

Как отметил политик, обсуждение пунктов документа продолжались "целый день и ночь". Кроме вышеупомянутых правок, Сербия добилась изъятий формулировок вроде "наша страна" и "наше государство".

Несмотря на это, Вучич отметил, что для Сербии важна позиция Украины по Косово. Президент Сербии добавил, что как страны, которые "пережили тяжелые периоды", они могут понять друг друга. По его словам, страна продолжает строить дружеские отношения с Украиной.

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