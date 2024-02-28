В рамках саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" 28 февраля Владимир Зеленский провел переговоры с Александром Вучичем. Если коротко, то главы государств обсуждались вопросы поддержки суверенитета Украины и региональной безопасности.

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Сотрудничество ради мира

Зеленский поблагодарил Вучича за поддержку в борьбе с агрессией и оказание помощи украинцам. Важность участия Сербии в мирном процессе была подтверждена обоими лидерами.

Участие Сербии в реализации Украинской формулы мира важно. Во время встречи с Александром Вучичем скоординировали дальнейшие контакты, чтобы поддержать Формулы мира как можно большим количеством стран,

– отметил Зеленский.

Президент Украины подробно ознакомил сербского коллегу с ситуацией на фронте и выразил надежду на укрепление международной солидарности.

Важно! На встрече главы государств не только говорили о двусторонних отношениях, но и затронули более широкий контекст вызовов безопасности: "Стороны обсудили вызовы безопасности и политические вызовы в регионе Восточной Европы".

К этому следует добавить, что официальная Украинская формула мира предусматривает обеспечение:

радиационной и ядерной безопасности;

продовольственной безопасности;

энергетической безопасности;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду;

недопущение эскалации;

фиксацию окончания войны.

Вучич на распутье

После российского вторжения в Украину, Европейский Союз справедливо потребовал от Сербии введения санкций против России.

Вучич, используя избирательные процессы, избегал прямого ответа на агрессию Москвы, однако со временем начал предоставлять Украине вооружение и преследовать наемников, вербованных Кремлем.

Сербский лидер также демонстрирует балансирование между Западом и Востоком, посещая Китай и участвуя в проект, которые могут уменьшить зависимость Европы от российского газа.

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Это вызывает беспокойство среди западных партнеров, но одновременно открывает новые возможности для Сербии на международной арене. Скажем, недавно министр иностранных дел Хорватии назвал Вучича российским "сателлитом", требуя от него четкой позиции по санкциям.

Президент Сербии ответил, что никогда не был чьим-то слугой, отвергая обвинения и акцентируя на своей независимости. Также его встреча с Зеленским является сигналом, что Белград готов поддерживать диалог с Киевом. Однако вопрос открыт – сможет ли Сербия выйти из шпагата, в который сама себя загнала?