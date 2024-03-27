Александар Вучич, що отримав важкі новини. У своєму інстаграмі він заявив, що на Сербію насувається загроза.

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Вучич налякав сербів повідомленням

Вучич заявив, що на народ Сербії чекають виклики, які загрожують "життєво важливим національним інтересам" країни.

Зараз мені непросто сказати, які новини ми отримали в останні 48 годин... Найближчими днями я ознайомлю народ Сербії з усіма викликами, які нас чекають. Буде важко, як ніколи важко. Ми будемо боротися. Сербія переможе,

– написав Вучич у соцмережах.

Про що саме мовиться, президент Сербії не конкретизував. Повідомлення було опубліковане 9 годин тому.

Реакція громадян Сербії

Налякані люди закликають повідомити цю "важливу інформацію" якнайшвидше і не розуміють, в чому сенс такого анонсу без контретики. Зокрема у коментарях до допису люди пишуть:

"Для чого потрібен цей пост? Скажіть відразу хто і чим погрожує. Досить цих таємничих і зрештою порожніх історій..."

"Сербія і наш народ переможуть! Головнокомандувач, сербська молодь з вами!"

"Тільки нехай не буде війни".

"Шановний Президенте, не вселяйте нам страху. Якщо ви вже хочете щось нам повідомити, зробіть це якнайшвидше. Ми як нація вже досить довго хвилювалися і чекали!"

Багато хто з сербів хвилюються через можливість нової війни, деякі просто пишуть "Сербія переможе" й обіцяють Вучичу підтримку. Тепер коментарі до допису закриті.