В Сербии отрицают "украинский след" в деле о диверсии на газопроводе в Венгрию

Сербские спецслужбы не обнаружили доказательств причастности Украины к вероятной диверсии на газопроводе, ведущем в Венгрию. В Белграде заявили о волне дезинформации и отвергли обвинения в адрес Киева.

Пока нет информации о возможной причастности других стран. Об этом сообщает сербское издание Kurir.

Что заявили в Сербии о возможной причастности других стран к попытке диверсии?

Директор Военно-безопасного агентства Сербии Джуро Йованич заявил, что сербские службы не обнаружили "украинского следа" в деле о вероятной диверсии на газопроводе, который направляется в Венгрию.

По словам Йованича, вокруг инцидента распространяется значительное количество дезинформации. В частности, он опроверг намеки венгерской стороны о возможной причастности Украины. Он отметил, что утверждения о якобы привлечении сербских военных к фальсификации доказательств или поиска "украинской взрывчатки" не соответствуют действительности.

Йованич также подчеркнул, что происхождение взрывчатки не означает причастности страны-производителя к инциденту. По его словам, маркировка на найденных материалах указывает на их производство в США. В то же время он иронично заметил, что по такой логике можно было бы предположить причастность и Соединенных Штатов, что является абсурдным.

Напомним! Министерство иностранных дел Украины сразу отвергло любые обвинения о попытке диверсии вблизи газопровода в Сербии. Представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, что это может быть российская операция под чужим флагом для вмешательства в выборы в Венгрии.

