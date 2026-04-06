В Сербии отрицают "украинский след" в деле о диверсии на газопроводе в Венгрию
- Сербские спецслужбы не обнаружили доказательств причастности Украины к вероятной диверсии на газопроводе в Венгрию.
- Найденные материалы указывают на производство в США, но это не означает причастности США к инциденту.
Сербские спецслужбы не обнаружили доказательств причастности Украины к вероятной диверсии на газопроводе, ведущем в Венгрию. В Белграде заявили о волне дезинформации и отвергли обвинения в адрес Киева.
Пока нет информации о возможной причастности других стран. Об этом сообщает сербское издание Kurir.
Что заявили в Сербии о возможной причастности других стран к попытке диверсии?
Директор Военно-безопасного агентства Сербии Джуро Йованич заявил, что сербские службы не обнаружили "украинского следа" в деле о вероятной диверсии на газопроводе, который направляется в Венгрию.
По словам Йованича, вокруг инцидента распространяется значительное количество дезинформации. В частности, он опроверг намеки венгерской стороны о возможной причастности Украины. Он отметил, что утверждения о якобы привлечении сербских военных к фальсификации доказательств или поиска "украинской взрывчатки" не соответствуют действительности.
Йованич также подчеркнул, что происхождение взрывчатки не означает причастности страны-производителя к инциденту. По его словам, маркировка на найденных материалах указывает на их производство в США. В то же время он иронично заметил, что по такой логике можно было бы предположить причастность и Соединенных Штатов, что является абсурдным.
Напомним! Министерство иностранных дел Украины сразу отвергло любые обвинения о попытке диверсии вблизи газопровода в Сербии. Представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, что это может быть российская операция под чужим флагом для вмешательства в выборы в Венгрии.
5 апреля вблизи муниципалитета Канижа обнаружили взрывчатку, которая потенциально могла представлять угрозу для инфраструктуры и газоснабжения нескольких стран. К операции привлекли около 140 правоохранителей и военных, а также вертолеты – они окружили местность и провели обыски.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что неподалеку от газопровода нашли два пакета взрывчатки с детонаторами, и обсудил этот инцидент с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, при детонации без газа могли остаться северные регионы Сербии и Венгрия.
Орбан заявлял, что подобные ситуации оказывают непосредственное влияние на Венгрию. Он созвал совет обороны для обсуждения ситуации.