Сербские наемники, воюющие на стороне России, должны быть наказаны, – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел в Белграде встречу с сербскими партнерами, на которой был затронут вопрос участия сербских наемников в войне на Донбассе на стороне Российской Федерации. Стороны пришли к выводу, что в случае доказательства вины, преступники должны быть наказаны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Практика судебных приговоров по данному вопросу осуществлялась в Сербии.

Откровенно и основательно обсудили с сербскими друзьями вопрос сербских наемников, воевавших на Донбассе на стороне государства-оккупанта – России. Моя позиция однозначна – если будет доказано, что кто-то из них совершил преступления против человечности, то они должны закончить в Гааге. Работаем дальше над тем, чтобы выявить всех наемников и их роль,

– сообщил Климкин.



Павел Климкин, министр иностранных дел Украины

Прокуратура Сербии подтвердила, что с 2014 года было возбуждено 45 дел против лиц, принимавших или тех кто принимает участие в военных конфликтах за пределами страны. Среди них – участники боев на Донбассе.

Напомним, 3 июля Президент Украины Петр Порошенко осуществил рабочий визит в Сербию. В Белграде украинский гарант встретился с главой страны Александаром Вучичем. Итоги переговоров украинский гарант подвел на совместной с президентом Сербии пресс-конференции.