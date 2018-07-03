Сербські найманці, які воюють на боці Росії, повинні бути покарані, – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів у Белграді зустріч з сербськими партнерами, на якій було порушено питання участі сербських найманців у війні на Донбасі на боці Російської Федерації. Сторони дійшли висновку, що в разі доведення вини, злочинці повинні бути покарані.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Практика судових вироків з даного питання здійснювалась у Сербії.

Відверто і грунтовно обговорили з сербськими друзями питання сербських найманців, які воювали на Донбасі на боці держави-окупанта – Росії. Моя позиція однозначна – якщо буде доведено, що хтось з них скоїв злочини проти людяності, то вони мають закінчити в Гаазі. Працюємо далі над тим, щоб виявити всіх найманців та їхню роль,

– повідомив Клімкін.



Павло Клімкін, міністр закордонних справ України

Прокуратура Сербії підтвердила, що з 2014 року було порушено 45 справ проти осіб, які брали чи беруть участь у військових конфліктах за межами країни. Серед них – учасники боїв на Донбасі.

Нагадаємо, 3 липня Президент України Петро Порошенко здійснив робочий візит до Сербії. У Белграді український гарант зустрівся з очільником країни Александаром Вучічем. Підсумки перемовин український гарант підбив на спільній з президентом Сербії прес-конференції.