Неможливо вирішити питання Косово, не враховуючи інтереси Сербії, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко та президент Сербії Александар Вучич провели спільну прес-конференцію у Белграді у вівторок, 3 липня. Обидва лідери держав запевнили, що взаємно підтримують територіальну цілісність і України, і Сербії.

Про це повідомила "Європейська правда".

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Компромісний шлях вирішення проблеми Косова, на думку українського президента, існує, і врахувати інтереси Сербії цілком можливо.

Ми шануємо, поважаємо територіальну цілісність і суверенітет Сербії. Ми не визнали Косово і виходимо з позиції, що проблема Косова має бути вирішена компромісним шляхом з урахуванням інтересів Сербії,

– заявив Петро Порошенко.



Президент України Петро Порошенко

Український президент підкреслив, що тверда позиція Сербії у питання підтримки територіальної цілісності України, включно з Кримом, дуже цінується українською стороною. І так само Україна розраховує на підтримку Сербії щодо запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.

Так, як Україна підтримує територіальну цілісність Сербії, так і Сербія підтримує територіальну цілісність України,

– проголосив у відповідь Александар Вучич.



Президент Сербії Александар Вучич

Обидва лідери погодились, що між Україною та Сербією не існує проблем у взаєминах, і що потрібно надалі працювати у напрямі розширення зв'язків в усіх сферах.