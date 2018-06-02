Чи можемо вистрілити собі в ногу, – президент Сербії про Крим як частину Росії

Президент Сербії Александр Вучіч вважає, що визнання його країною анексії Криму означало б і визнання незалежності Косово, щоправда з іншого боку лише Росія з членів ООН підтримує територіальну цілісність цієї балканської держави. Крім того, Кремль немає нічого проти її європейських прагнень.

Таку заяву він зробив у коментарі французькому виданню Le Monde.

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"Ми не визнали Крим частиною Росії. Якби ми це зробили, це б означало, що ми підтримуємо незалежність Косово. Але поставте себе на наше місце. Хто з постійних членів Ради Безпеки ООН підтримує нашу територіальну цілісність? Росія. Чи можемо ми вистрілити собі в ногу?" – зауважив політик.

Водночас він підкреслив, що бачить Сербію частиною Євросоюзу та членство в ньому є метою на найближчі роки, однак це, за його словами, ніяк не суперечать курсу на дружбу з Росією.

"Немає жодних протиріч. Французький президент сказав те ж саме, що Росія – дружня країна. З нашого боку ми хочемо зміцнити традиційні зв'язки з Росією, наше торгівельне співробітництво. З військової точки зору ми дотримуємося нейтралітету. Але, звичайно, ми перебуваємо на європейському шляху. Я про це заявляю і в Брюсселі, і у Вашингтоні, і в Москві, і Володимир Путін ніколи нічого не говорив проти наших європейських амбіцій", – констатував президент Сербії.

Як пояснив Вучіч, європейські цінності є для його країни метою номер один, відтак він хоче, щоб Сербія приєдналася до країн, в яких панує демократія, свобода та вільна торгівля.

Нагадаємо, раніше, коли низка країн почала висилати російських дипломатів у зв’язку зі справою Скрипаля, Александар Вучіч провів телефонну розмову із Путіним, під час якої пообіцяв тому, що Сербія цього робити не буде.