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Президент Сербії домовився з Путіним щодо російських дипломатів

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Президент Сербії Александар Вучич
Президент Сербії Александар Вучич / Фото з вільних джерел

Президент Сербії Александар Вучич провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і пообіцяв йому, що не буде висилати російських дипломатів.

Про це інформує Rts.rs.

Вуйчич запевнив Путіна, що не буде брати участь у здійсненні будь-яких заходів, спрямованих проти Російської Федерації.

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Він також не висилатиме російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки у Великій Британії, попри те, що майже всі країни регіону це вже зробили.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.

Теги: Новини політики Видворення російських дипломатів Сербія Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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