Президент Сербии договорился с Путиным в отношении российских дипломатов
Президент Сербии Александар Вучич провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и пообещал ему, что не будет высылать российских дипломатов.
Об этом информирует Rts.rs.
Вуйчич заверил Путина, что не будет участвовать в осуществлении любых мер, направленных против Российской Федерации.
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Он также не будет высылать российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, несмотря на то, что почти все страны региона это уже сделали.
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.
14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.
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