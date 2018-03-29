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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Президент Сербии договорился с Путиным в отношении российских дипломатов

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Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич / Фото из открытых источников

Президент Сербии Александар Вучич провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и пообещал ему, что не будет высылать российских дипломатов.

Об этом информирует Rts.rs.

Вуйчич заверил Путина, что не будет участвовать в осуществлении любых мер, направленных против Российской Федерации.

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Он также не будет высылать российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, несмотря на то, что почти все страны региона это уже сделали.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.

Теги: Новости политики Высылка российских дипломатов Сербия Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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