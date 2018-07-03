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Невозможно решить вопрос Косово, не учитывая интересы Сербии, – Порошенко

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Невозможно решить вопрос Косово, не учитывая интересы Сербии, – Порошенко
Невозможно решить вопрос Косово, не учитывая интересы Сербии, – Порошенко / telegraf.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко и президент Сербии Александар Вучич провели совместную пресс-конференцию в Белграде во вторник, 3 июля. Оба лидера государств заверили, что взаимно поддерживают территориальную целостность и Украины, и Сербии.

Об этом сообщила "Европейская правда".

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Компромиссный путь решения проблемы Косово, по мнению украинского президента, существует, и учесть интересы Сербии вполне возможно.

Мы чтим, уважаем территориальную целостность и суверенитет Сербии. Мы не признали Косово и исходим из позиции, что проблема Косово должна быть решена компромиссным путем с учетом интересов Сербии,
– заявил Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко

Украинский президент подчеркнул, что твердая позиция Сербии в вопросе поддержки территориальной целостности Украины, включительно с Крымом, очень ценится украинской стороной. И так же Украина рассчитывает на поддержку Сербии относительно введения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Так, как Украина поддерживает территориальную целостность Сербии, и Сербия поддерживает территориальную целостность Украины,
– провозгласил в ответ Александар Вучич.

Президент Сербии Александар Вучич

Оба лидера согласились, что между Украиной и Сербией не существует проблем во взаимоотношениях, и что нужно продолжать работать в направлении расширения связей во всех сферах.

Теги: Новости политики Сербия Петр Порошенко Косово
Источник: 24 Канал
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