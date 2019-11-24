Сербское оружие на Донбассе: в деле всплыла интересная деталь

К поставке сербского оружия на Донбасс может быть причастна кипрская фирма PetraLink Limited. Компания с таким названием фигурирует в расследовании Генпрокуратуры относительно коррупционных схем в Минобороны.

Соответствующую информацию обнародовала сербская оппозиционерка Мариника Тепич в своем твиттере. Как убеждает политик, завод "Крушик" договаривался непосредственно с "иностранным партнером из Украины". Заметим, что оружие, произведенное именно на этом заводе, могло попасть на Донбасс.

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По словам Тепич, вышеупомянутый "украинский партнер" на самом деле является кипрской фирмой Petralink. Владеет ею сын украинского генерала Владимира Петенко, которого осудили за торговлю оружием.

Сербская оппозиционерка добавляет, что на это дали согласие МВД, Оборонно-информационное агентство, Минобороны и Министерство торговли Сербии.

К своему сообщению Тепич приобщила копии нескольких документов. В одном из них вместе с польской фирмой Nattan, которая значится как конечный получатель сербского оружия, фигурирует фирма PetraLink Limited.

Документы, которые обнародовала Тепич, по сербскому оружию на Донбассе

Šta je Vućić prećutao:

1.Da je Krušik direktno pregovarao sa "ino partnerom iz Ukrajine"

2.Da je to kiparska firma Petralink, čiji je vlasnik sin ukrajinskog generala Vladimira Petenka, osuđivanog za trg.oružjem

3.Da su saglasnost dali MUP, BIA, Min.odbrane, sp.poslova i trgovine pic.twitter.com/ZL1oVcKauf — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) 23 November 2019

Что известно о компании Petralink Limited

Как отмечал в 2018 году тогдашний нардеп Сергей Лещенко, эта фирма-прокладка работает на закупке в Европе применяемых боевых машин пехоты БМП-1. Для нужд украинской армии тогда было закуплено 30 единиц техники на сумму 5 миллионов долларов.

Petralink Limited находится по адресу Фенеронемис Авеню, дом 145, офис 102 в городе Ларнака на Кипре. По этому же адресу и именно в этом офисе зарегистрирована компания SMART Office & Companies, которая специализируется на создании фирм под продажу. Итак понятно, что никакого отношения к военным заказам эта фирма не имеет. Ее роль – только убрать на своих счетах коррупционную маржу,

– подчеркивал Лещенко.

Кроме того, следователи ГПУ выяснили, что при закупке боевых машин пехоты БМП-1 у кипрской фирмы PetraLink Limited на основании контракта с 2017 года украинская армия потерпела ущерб на сумму свыше 50 млн гривен. Интересно, что PetraLink Limited была посредником, которая закупила технику у чешской фирмы Real Trade Praha a.s.

В 2018 году журнал "Новое Время" на основе собственных источников так описал схему PetraLink Limited: "То есть за каждую БМП министерство переплачивает 22,7 тысячи долларов. Причем киприоты ничего дополнительного с техникой не делают".

По данным ресурса "Наши деньги", эту кипрскую фирму возглавляет Владимир Петенко-младший – сын бывшего работника Спецтехноэкспорта и топ-менеджера Укроборонсервиса из структуры "Укроборонпрома".

Государственное предприятие Спецтехноэкспорт является дочерним для государственной компании Укрспецэкспорт, которое в течение 2015 – 2018 годов возглавлял Павел Букин. Обе входят в структуру концерна Укроборонпром. В феврале 2018 года Павел Букин стал директором всего концерна Укроборонпром.

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