Сербська зброя на Донбасі: у справі спливла цікава деталь

До постачання сербської зброї на Донбас може бути причетним кіпрська фірма PetraLink Limited. Компанія з такою назвою фігурує у розслідуванні Генпрокуратури щодо корупційних схем у Міноборони.

Відповідну інформацію оприлюднила сербська опозиціонерка Марініка Тепіч у своєму твіттері. Як переконує політикиня, завод "Крушік" домовлявся безпосередньо з "іноземним партнером з України". Зауважимо, що зброя, вироблена саме на цьому заводі, могла потрапити на Донбас.

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За словами Тепіч, вищезазначений "український партнер" насправді є кіпрською фірмою Petralink. Володіє нею син українського генерала Володимира Петенка, якого засудили за торгівлю зброєю.

Сербська опозиціонерка додає, що на це дали згоду МВС, Безпеково-інформаціне агентство, Міноборони та Міністерство торгівлі Сербії.

До свого допису Тепіч долучила копії кількох документів. В одному з них разом з польською фірмою Nattan, яка значиться як кінцевий отримувач сербської зброї, фігурує фірма PetraLink Limited.

Документи, які оприлюднила Тепіч, щодо сербської зброї на Донбасі

Šta je Vućić prećutao:

1.Da je Krušik direktno pregovarao sa "ino partnerom iz Ukrajine"

2.Da je to kiparska firma Petralink, čiji je vlasnik sin ukrajinskog generala Vladimira Petenka, osuđivanog za trg.oružjem

3.Da su saglasnost dali MUP, BIA, Min.odbrane, sp.poslova i trgovine pic.twitter.com/ZL1oVcKauf — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) 23 November 2019

Що відомо про компанію Petralink Limited

Як зазначав у 2018 року тодішній нардеп Серій Лещенко, ця фірма-прокладка працює на закупівлі у Європі вживаних бойових машин піхоти БМП-1. Для потреб української армії тоді мали закупити 30 одиниць техніки на суму 5 мільйонів доларів.

Petralink Limited розташовується за адресою Фенеронеміс Авеню будинок 145, офіс 102 в місті Ларнака на Кіпрі. За цією ж адресою та конкретно в цьому офісі зареєстровано компанію SMART Office & Companies, яка спеціалізується на створенні фірм під продаж. Отже зрозуміло, що жодного стосунку до військових замовлень ця фірма не має. Її роль – тільки забрати на своїх рахунках корупційну маржу,

– підкреслював Лещенко.

Крім того, слідчі ГПУ зясували, що під час закупівлі бойових машин піхоти БМП-1 у кіпрської фірми PetraLink Limited на підставі контракту від 2017 року українська армія зазнала шкоди на суму в понад 50 мільйонів гривень. Цікаво, що PetraLink Limited була посередником, яка закупила техніку у чеської фірми Real Trade Praha a.s.

У 2018 році журнал "Новое Время" на основі власних джерел так описав схему PetraLink Limited: "Тобто за кожну БМП міністерство переплачує 22,7 тисячі доларів. Причому кіпріоти нічого додаткового з технікою не роблять".

За даними ресурсу "Наші гроші", цю кіпрську фірму очолює Володимир Петенко-молодший – син колишнього працівника Спецтехноекспорту та топ-менеджера Укроборонсервісу зі структури "Укроборонпрому".

Державне підприємство Спецтехноекспорт є дочірнім для державної компанії Укрспецекспорт, яку протягом 2015 – 18 років очолював Павло Букін. Обидві входять до структури концерну Укроборонпром. В лютому 2018 року Павло Букін став директором всього концерну Укроборонпром.

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