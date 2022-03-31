Ребенку было всего 1,7 года. После второй тяжелой операции его сердце не выдержало.

К теме Пострадавших и погибших в Лисичанске часами невозможно было унести с улиц, – Гайдай

Ангелу был 1 год и 7 месяцев. Легких облачков,

– сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Отметим, ранее у девочки диагностировали огнестрельное осколочное ранение брюшной полости с эвентрацией кишечника, огнестрельные осколочные ранения обеих ног с повреждением костей и сосудисто-нервных пучков.

Сейчас врачи борются за жизнь старшего брата девочки. У него обнаружили множественные огнестрельные осколочные ранения обеих стоп и обеих голеней. Врачи предполагают, что ребенку придется ампутировать ноги.

Что известно об обстреле семьи

30 марта российские военные обстреляли из тяжелого вооружения жилой дом в Лисичанске. Пострадали родители и 2 детей. Родители получили огнестрельные осколочные ранения, но их состояние стабилизировалось.

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