Дитинці було лише 1,7 року. Після другої важкої операції її серце не витримало.

До теми Постраждалих та загиблих у Лисичанську годинами неможливо було забрати з вулиць, – Гайдай

Янголові було 1 рік і 7 місяців. Легких хмаринок,

– сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зауважимо, раніше у дівчинки діагностували вогнепальне осколкове поранення черевної порожнини з евентрацією кишківника, вогнепальні осколкові поранення обох ніг з пошкодженням кісток і судинно-нервових пучків.

Наразі лікарі борються за життя старшого брата дівчинки. У нього виявили множинні вогнепальні осколкові поранення з розмноження обох стоп та обох гомілок. Лікарі припускають, що дитині доведеться ампутувати ноги.

Що відомо про обстріл родини

30 березня російські військові обстріляли з важкого озброєння житловий будинок у Лисичанську. Через це постраждали батьки та 2 малих дітей. Батьки зазнали вогнепальних осколкових поранень, але їхній стан стабілізувався.

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