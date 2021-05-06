В Украине продолжается разгрузка медицинской системы и снижение заболеваемости COVID-19. Количество пациентов сокращается на 15% в неделю. Это способствует тому, чтобы все регионы покинули красную зону карантина.

В то же время такие показатели могут быть связаны с длительными выходными. Об этом сообщил Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

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По его словам, в ближайшее время комиссия по ТЭБ и ЧС примет решение, согласно которому Запорожская и Полтавская области покинут красную зону.

Так что "красной" останется только Сумская область. Мы ожидаем, что через неделю в Украине не будет "красных" регионов,

– подчеркнул он.

В то же время, как отметил Ганиченко, говорить о потенциальном переходе страны в зеленую зону еще рано. Хотя соответствующие признаки уже появляются.

Какая ситуация в регионах

Эксперт отметил, что сложной остается ситуация на Харьковщине, там загружены 82% реанимационных коек. Поэтому сохраняется риск коллапса медицинской системы.

Он добавил, что в Винницкой области, например, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет менее 50% от эпидпорога, а в Киеве коэффициент обнаружения – меньше 5%.

Обратите внимание! Только тогда, когда такая ситуация будет наблюдаться в половине областей, Украина сможет перейти в зеленую зону.

В то же время Украина до сих пор остается одной из критических стран в Европе по показателям смертности, уровня тестирования и коэффициента обнаружения.



Правила адаптивного карантина / Инфографика 24 канала