В Україні триває розвантаження медичної системи та спад захворюваності на COVID-19. Кількість пацієнтів скорочується на 15% в тиждень. Це сприяє тому, аби усі регіони покинули червону зону карантину.

Водночас такі показники можуть бути пов'язаними з тривалими вихідними. Про це повідомив Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

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За його словами, вже найближчим часом комісія з ТЕБ та НС ухвалить рішення, згідно з яким Запорізька та Полтавська області покинуть червону зону.

Отже "червоною" залишиться тільки Сумська область. Ми очікуємо, що через тиждень в Україні не буде "червоних" регіонів,

– підкреслив він.

Водночас, як зауважив Ганиченко, говорити про потенційний вихід країни у зелену зону ще рано. Хоча відповідні ознаки вже з'являються.

Яка ситуація у регіонах

Експерт наголосив, що складною залишається ситуація на Харківщині, там завантажено 82% реанімаційних ліжок. Через це зберігається ризик колапсу медичної системи.

Він додав, що у Вінницькій області, наприклад, показник захворюваності на грип та ГРВІ становить менше ніж 50% від епідпорогу, а у Києві коефіцієнт виявлення – менший ніж 5%.

Зверніть увагу! Лише тоді, коли така ситуація спостерігатиметься у половині областей, Україна зможе перейти у зелену зону.

Водночас Україна досі залишається однією з критичних країн у Європі щодо показників смертності, рівня тестування та коефіцієнту виявлення.



Правила адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу