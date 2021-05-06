У середині травня в червоній зоні не буде жодної області: прогноз KSE
В Україні триває розвантаження медичної системи та спад захворюваності на COVID-19. Кількість пацієнтів скорочується на 15% в тиждень. Це сприяє тому, аби усі регіони покинули червону зону карантину.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Водночас такі показники можуть бути пов'язаними з тривалими вихідними. Про це повідомив Юрій Ганиченко, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.
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За його словами, вже найближчим часом комісія з ТЕБ та НС ухвалить рішення, згідно з яким Запорізька та Полтавська області покинуть червону зону.
Отже "червоною" залишиться тільки Сумська область. Ми очікуємо, що через тиждень в Україні не буде "червоних" регіонів,
– підкреслив він.
Водночас, як зауважив Ганиченко, говорити про потенційний вихід країни у зелену зону ще рано. Хоча відповідні ознаки вже з'являються.
Яка ситуація у регіонах
Він додав, що у Вінницькій області, наприклад, показник захворюваності на грип та ГРВІ становить менше ніж 50% від епідпорогу, а у Києві коефіцієнт виявлення – менший ніж 5%.
Водночас Україна досі залишається однією з критичних країн у Європі щодо показників смертності, рівня тестування та коефіцієнту виявлення.
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