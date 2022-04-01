Призыв всех подпадающих под него лиц, в частности крымских татар, в незаконно оккупированном Крыму особенно циничен. Они вынуждены принимать непосредственное участие в войне России против Украины.

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В Евросоюзе заявили, что не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крыма и Севастополя.

ЕС требует от России немедленно прекратить военную агрессию, а также немедленно и безоговорочно вывести все силы и военную технику со всей территории Украины,

– говорится в сообщении.

Напомним, что в МИД Украины жестко высказались по поводу мобилизации , которую проводит Россия на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Подобные действия оккупантов назвали военным преступлением.