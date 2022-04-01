Призов усіх осіб, які під нього підпадають, зокрема кримських татар, у незаконно окупованому Криму є особливо цинічним. Вони змушені брати безпосередню участь у війні Росії проти України.

До теми Росія може мобілізувати по системі БАРС до 200 тисяч людей, – військовий експерт

У Євросоюзі заявили, що не визнають та не визнаватимуть незаконної анексії Криму та Севастополя.

ЄС вимагає від Росії негайно припинити військову агресію, а також негайно та беззастережно вивести всі сили та військову техніку з усієї території України,

– мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, що у МЗС України жорстко висловилися щодо мобілізації, яку проводить Росія на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу. Такі дії окупантів назвали воєнним злочином.

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