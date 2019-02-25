Масштабная авария в Киевской области: авто патрульных въехало в магазин

Серьезное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Киевской области. В результате погони две легковые машины столкнулись лоб в лоб, а патрульное авто влетело в магазин с автозапчастями.

Очевидцы отметили, что ДТП произошло с участием трех авто, одно из которых – автомобиль патрульной полиции. Пострадавшие отказались от предоставления любой помощи. Детали инцидента устанавливаются.

Читайте также: ДТП с участием военных в Донецкой области: есть жертвы

Разбиты 3 автомобиля. Авто полиции, Сеат и, кажется, Мазда. Полиция нас обогнала с сиреной, очевидно догоняли Сеат. А через минуту полицейские уже почти въехали в магазин, второе и третье авто столкнулись лоб в лоб. Мы подъехали через минуту, пострадавшие от помощи отказались. Детали происшествия пока неизвестны,

– говорится в сообщении патрульной полиции Украины.



Авто патрульной полиции влетело в магазин



Автомобиль, который вероятно пытались догнать патрульные

Вероятное место ДТП на карте: