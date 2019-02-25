19:16
25 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Криминал Новости криминала и ДТП
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Масштабная авария в Киевской области: авто патрульных въехало в магазин

      7 Читати новину українською
      ДТП в Киевской области с участием патрульного авто
      ДТП в Киевской области с участием патрульного авто / Facebook Police Control Ukraine

      Серьезное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Киевской области. В результате погони две легковые машины столкнулись лоб в лоб, а патрульное авто влетело в магазин с автозапчастями.

      Очевидцы отметили, что ДТП произошло с участием трех авто, одно из которых – автомобиль патрульной полиции. Пострадавшие отказались от предоставления любой помощи. Детали инцидента устанавливаются.

      Читайте также: ДТП с участием военных в Донецкой области: есть жертвы

      Разбиты 3 автомобиля. Авто полиции, Сеат и, кажется, Мазда. Полиция нас обогнала с сиреной, очевидно догоняли Сеат. А через минуту полицейские уже почти въехали в магазин, второе и третье авто столкнулись лоб в лоб. Мы подъехали через минуту, пострадавшие от помощи отказались. Детали происшествия пока неизвестны,
      – говорится в сообщении патрульной полиции Украины.


      Авто патрульной полиции влетело в магазин

      Автівка, котру ймовірно намагались наздогнати патрульні
      Автомобиль, который вероятно пытались догнать патрульные

      Вероятное место ДТП на карте:

       

       

      blog_ava
      Масленица 2019 в Украине: дата, традиции и что нельзя делать в этот праздник
      сегодня
      75594
      Теги: Полиция Аварии и ДТП Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      MARUV і Євробачення-2019: чому українці голосували за "ватницю"?
      сегодня , 19:05 MARUV і Євробачення-2019: чому українці голосували за "ватницю"?
      Артем Овдієнко 87
      Смогут ли ЛГБТ-пары усыновлять детей в Украине: уполномоченный президента по правам ребенка
      сегодня , 18:57 Смогут ли ЛГБТ-пары усыновлять детей в Украине: уполномоченный президента по правам ребенка
      Ірина Поліщук 21
      Вірять у безкарність: хто з суддів Майдану намагається потрапити у Верховний суд
      сегодня , 18:30 Вірять у безкарність: хто з суддів Майдану намагається потрапити у Верховний суд
      Роман Маселко 22
      Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      сегодня , 18:01 Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      Інна Жолобович 4376
      П'ять років кримської інтервенції – поворотний пункт для Європи, – Tagesspiegel
      сегодня , 17:00 П'ять років кримської інтервенції – поворотний пункт для Європи, – Tagesspiegel
      Світові Медіа 352
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук