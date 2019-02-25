Масштабна аварія на Київщині: авто патрульних в'їхало в магазин

Серйозна ДТП за участю трьох автомобілів сталася у Київській області. В результаті погоні дві легкові машини зіткнулися лоб в лоб, а патрульне авто влетіло в магазин з автозапчастинами.

Очевидці зазначили, що ДТП відбулось за участю трьох авто, одне з яких – автомобіль патрульної поліції. Постраждалі відмовились від надання будь-якої допомоги. Деталі інциденту наразі встановлюються.

Читайте також: ДТП за участю військових на Донеччині: є жертви

Розбиті 3 автівки. Авто поліції, Сеат і, здається, Мазда. Поліція нас обігнала із сиреною, очевидно доганяли Сеат. А через хвилину поліціянти вже майже в'їхали в магазин автозапчастин, друге і третє авто зіткнулись лоб в лоб. Ми під'їхали через хвилину, постраждалі від допомоги відмовились. Деталі події поки невідомі.",

– йдеться у повідомленні Police Control Ukraine.



Авто патрульної поліції влетіло у магазин автозапчастин



Автівка, котру ймовірно намагались наздогнати патрульні

Ймовірне місце ДТП на карті: