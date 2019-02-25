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      Масштабна аварія на Київщині: авто патрульних в'їхало в магазин

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      ДТП у Київській області за участі патрульного авто
      ДТП у Київській області за участі патрульного авто / Facebook Police Control Ukraine

      Серйозна ДТП за участю трьох автомобілів сталася у Київській області. В результаті погоні дві легкові машини зіткнулися лоб в лоб, а патрульне авто влетіло в магазин з автозапчастинами.

      Очевидці зазначили, що ДТП відбулось за участю трьох авто, одне з яких – автомобіль патрульної поліції. Постраждалі відмовились від надання будь-якої допомоги. Деталі інциденту наразі встановлюються.

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      Розбиті 3 автівки. Авто поліції, Сеат і, здається, Мазда. Поліція нас обігнала із сиреною, очевидно доганяли Сеат. А через хвилину поліціянти вже майже в'їхали в магазин автозапчастин, друге і третє авто зіткнулись лоб в лоб. Ми під'їхали через хвилину, постраждалі від допомоги відмовились. Деталі події поки невідомі.",
      – йдеться у повідомленні Police Control Ukraine.


      Авто патрульної поліції влетіло у магазин автозапчастин

      Автівка, котру ймовірно намагались наздогнати патрульні
      Автівка, котру ймовірно намагались наздогнати патрульні

      Ймовірне місце ДТП на карті:

       

       

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      Теги: Поліція Кримінал Новини криміналу і ДТП Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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