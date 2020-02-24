Серьезные изменения в Трудовом кодексе: что ждет украинцев
Кабинет министров подготовил изменения в трудовое законодательство, которое не менялось почти 50 лет. Какие нововведения ожидают украинцев – читайте дальше.
Правительственный законопроект "О труде" внесли в парламент накануне нового года. В нем немало нововведений, главное – трудовые договоры, в которых будут строиться отношения между работниками и работодателями.
К слову: В Украине выросла средняя зарплата – инфографика
Прописывать будут все: от должностных обязанностей до оплаты труда и причин для увольнения.
Виды трудовых договоров / Инфографика 24 канала
Об увольнении
В профильном министерстве уверяют, что работодатели не смогут уже взять человека на одну зарплату, а остальную сумму отдавать в конверте. Правда, увольнять украинцев смогут изо дня в день. За такое решение работодатели будут платить компенсацию.
"Если человека увольняют, то должны заплатить от месячной до шестимесячной зарплаты, ту, которая в контракте", – отметил министр экономики Украины Тимофей Милованов.
Сроки предупреждения работников об увольнении / Инфографика 24 канала
Кроме этого, закон четко определяет границы испытательного срока – не более трех месяцев. Поэтому работодатели не смогут злоупотреблять.
О количестве рабочих часов и отпуске
Действующий трудовой кодекс запрещает украинцам работать более 40 часов в неделю. По новому – смогут столько, сколько пожелают. За сверхурочную работу будут платить больше, чем ставка – на 20%.
Украинцам будут платить больше за сверхурочные часы
У украинцев, говорит Милованов, появится больше свободы – продолжительность отпуска за свой счет увеличивается вдвое.
"24 дня, как и было, платный отпуск, но дополнительно человек может взять еще 30 дней рабочих. Теперь вправе это сделать", – отметил Милованов.
О договорах с фрилансерами
Новый закон легализует гибкий график работы – можно будет работать дома. Для фрилансеров введут трудовые договоры.
"Фрилансеры могут одновременно работать на несколько компаний и это нормально. Надо на законодательном уровне определить, что можно делать различные работы в разное время. Сейчас из-за того, что в законодательстве этого нет, хотят и платить как-то неофициально", – сказал бывший директор по персоналу Виталий Лысый.
Для фрилансеров введут трудовые договора
О людях с инвалидностью и матерях
Новое законодательство будет защищать людей с инвалидностью. Они смогут легально работать удаленно. Под защитой будут и матери – сохранят рабочее место на время ухода за ребенком и при желании могут работать по гибкому графику.
Для матерей сохранят их рабочее место
Рабским, говорят в министерстве, новое законодательство о труде называют не заслуженно. И уверяют, что скоро украинцы убедятся в обратном.