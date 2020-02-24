Серьезные изменения в Трудовом кодексе: что ждет украинцев

Кабинет министров подготовил изменения в трудовое законодательство, которое не менялось почти 50 лет. Какие нововведения ожидают украинцев – читайте дальше.

Правительственный законопроект "О труде" внесли в парламент накануне нового года. В нем немало нововведений, главное – трудовые договоры, в которых будут строиться отношения между работниками и работодателями.

К слову: В Украине выросла средняя зарплата – инфографика

Прописывать будут все: от должностных обязанностей до оплаты труда и причин для увольнения.



Виды трудовых договоров / Инфографика 24 канала

Об увольнении

В профильном министерстве уверяют, что работодатели не смогут уже взять человека на одну зарплату, а остальную сумму отдавать в конверте. Правда, увольнять украинцев смогут изо дня в день. За такое решение работодатели будут платить компенсацию.

"Если человека увольняют, то должны заплатить от месячной до шестимесячной зарплаты, ту, которая в контракте", – отметил министр экономики Украины Тимофей Милованов.



Сроки предупреждения работников об увольнении / Инфографика 24 канала

Кроме этого, закон четко определяет границы испытательного срока – не более трех месяцев. Поэтому работодатели не смогут злоупотреблять.

О количестве рабочих часов и отпуске

Действующий трудовой кодекс запрещает украинцам работать более 40 часов в неделю. По новому – смогут столько, сколько пожелают. За сверхурочную работу будут платить больше, чем ставка – на 20%.



Украинцам будут платить больше за сверхурочные часы

У украинцев, говорит Милованов, появится больше свободы – продолжительность отпуска за свой счет увеличивается вдвое.

"24 дня, как и было, платный отпуск, но дополнительно человек может взять еще 30 дней рабочих. Теперь вправе это сделать", – отметил Милованов.

О договорах с фрилансерами

Новый закон легализует гибкий график работы – можно будет работать дома. Для фрилансеров введут трудовые договоры.

"Фрилансеры могут одновременно работать на несколько компаний и это нормально. Надо на законодательном уровне определить, что можно делать различные работы в разное время. Сейчас из-за того, что в законодательстве этого нет, хотят и платить как-то неофициально", – сказал бывший директор по персоналу Виталий Лысый.



Для фрилансеров введут трудовые договора

О людях с инвалидностью и матерях

Новое законодательство будет защищать людей с инвалидностью. Они смогут легально работать удаленно. Под защитой будут и матери – сохранят рабочее место на время ухода за ребенком и при желании могут работать по гибкому графику.



Для матерей сохранят их рабочее место

Рабским, говорят в министерстве, новое законодательство о труде называют не заслуженно. И уверяют, что скоро украинцы убедятся в обратном.