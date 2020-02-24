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      Серьезные изменения в Трудовом кодексе: что ждет украинцев

      - Читати новину українською

      Кабинет министров подготовил изменения в трудовое законодательство, которое не менялось почти 50 лет. Какие нововведения ожидают украинцев – читайте дальше.

      Правительственный законопроект "О труде" внесли в парламент накануне нового года. В нем немало нововведений, главное – трудовые договоры, в которых будут строиться отношения между работниками и работодателями.

      К слову: В Украине выросла средняя зарплата – инфографика

      Прописывать будут все: от должностных обязанностей до оплаты труда и причин для увольнения.


      Виды трудовых договоров / Инфографика 24 канала

      Об увольнении

      В профильном министерстве уверяют, что работодатели не смогут уже взять человека на одну зарплату, а остальную сумму отдавать в конверте. Правда, увольнять украинцев смогут изо дня в день. За такое решение работодатели будут платить компенсацию.

      "Если человека увольняют, то должны заплатить от месячной до шестимесячной зарплаты, ту, которая в контракте", – отметил министр экономики Украины Тимофей Милованов.


      Сроки предупреждения работников об увольнении / Инфографика 24 канала

      Кроме этого, закон четко определяет границы испытательного срока – не более трех месяцев. Поэтому работодатели не смогут злоупотреблять.

      О количестве рабочих часов и отпуске

      Действующий трудовой кодекс запрещает украинцам работать более 40 часов в неделю. По новому – смогут столько, сколько пожелают. За сверхурочную работу будут платить больше, чем ставка – на 20%.


      Украинцам будут платить больше за сверхурочные часы

      У украинцев, говорит Милованов, появится больше свободы – продолжительность отпуска за свой счет увеличивается вдвое.

      "24 дня, как и было, платный отпуск, но дополнительно человек может взять еще 30 дней рабочих. Теперь вправе это сделать", – отметил Милованов.

      О договорах с фрилансерами

      Новый закон легализует гибкий график работы – можно будет работать дома. Для фрилансеров введут трудовые договоры.

      "Фрилансеры могут одновременно работать на несколько компаний и это нормально. Надо на законодательном уровне определить, что можно делать различные работы в разное время. Сейчас из-за того, что в законодательстве этого нет, хотят и платить как-то неофициально", – сказал бывший директор по персоналу Виталий Лысый.


      Для фрилансеров введут трудовые договора

      О людях с инвалидностью и матерях

      Новое законодательство будет защищать людей с инвалидностью. Они смогут легально работать удаленно. Под защитой будут и матери – сохранят рабочее место на время ухода за ребенком и при желании могут работать по гибкому графику.


      Для матерей сохранят их рабочее место

      Рабским, говорят в министерстве, новое законодательство о труде называют не заслуженно. И уверяют, что скоро украинцы убедятся в обратном.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Зарплата Тимофей Милованов – новости Рынок труда Законодательство
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