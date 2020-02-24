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      Серйозні зміни в Трудовому кодексі: що чекає на українців

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      Кабінет міністрів підготував зміни до трудового законодавства, яке не змінювалося майже 50 років. Які нововедення очікують українців – читайте далі.

      Урядовий законопроєкт "Про працю" внесли до парламенту напередодні нового року. У ньому чимало нововведень, головне – трудові договори, на яких будуватимуться відносини між працівниками і роботодавцями.

      До слова: В Україні зросла середня зарплата – інфографіка

      Прописуватимуть усе: від посадових обов'язків до оплати праці і причин для звільнення.


      Види трудових договорів / Інфографіка 24 каналу

      Про звільнення

      У профільному міністерстві запевняють, що роботодавці не зможуть вже взяти людину на одну зарплату, а решту суми віддавати в конверті. Щоправда, звільняти українців зможуть день у день. За таке рішення роботодавці сплачуватимуть компенсацію. 

      "Якщо людину звільняють, то мають заплатити від місячної до шестимісячної зарплати, ту, яка в контракті", – зазначив міністр економіки України Тимофій Милованов.


      Строки попередження працівників про звільнення / Інфографіка 24 каналу

      Крім цього, закон чітко визначає межі випробувального терміну – не більше трьох місяців. Тож роботодавці не зловживатимуть. 

      Про кількість робочих годин та відпустку

      Чинний трудовий кодекс забороняє українцям працювати більше ніж 40 годин на тиждень. За новим – зможуть стільки, скільки забажають. За понаднормові роботи платитимуть більше, ніж за ставку – на 20%.


      Українцям платитимуть більше за понаднормові години

      В українців, каже Милованов, з'явиться більше свободи – тривалість відпустки за власний рахунок збільшується вдвічі.

      "24 дні, як і було, платної відпустки, але додатково людина може взяти ще 30 днів робочих. Тепер має право це зробити", – зазначив Милованов.

      Про договори з фрілансерами

      Новий закон легалізує гнучкий графік роботи – можна буде працювати вдома. Для фрілансерів введуть трудові договори.

      "Фрілансери буває одночасно працюють на декілька компаній і це є нормально. Треба на законодавчому рівні визначити, що можна робити різні роботи в різні години. Зараз через те, що в законодавстві цього немає, хочуть і оплатити якось неофіційно", – сказав колишній директор з персоналу Віталій Лисий.


      Для фрілансерів введуть трудові договори

      Про людей з інвалідністю та матерів

      Нове законодавство захищатиме людей з інвалідністю. Вони зможуть легально працювати віддалено. Під захистом будуть і матері – збережуть робоче місце на час догляду за дитиною і за бажання працюватимуть за гнучким графіком. 


      Для матерів збережуть їхнє робоче місце

      Рабським, кажуть у міністерстві, нове законодавство про працю називають не заслужено. І запевняють, що скоро українці переконаються у зворотному.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Зарплата Тимофій Милованов – новини Ринок праці Законодавство
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