Серйозні зміни в Трудовому кодексі: що чекає на українців

Кабінет міністрів підготував зміни до трудового законодавства, яке не змінювалося майже 50 років. Які нововедення очікують українців – читайте далі.

Урядовий законопроєкт "Про працю" внесли до парламенту напередодні нового року. У ньому чимало нововведень, головне – трудові договори, на яких будуватимуться відносини між працівниками і роботодавцями.

До слова: В Україні зросла середня зарплата – інфографіка

Прописуватимуть усе: від посадових обов'язків до оплати праці і причин для звільнення.



Види трудових договорів / Інфографіка 24 каналу

Про звільнення

У профільному міністерстві запевняють, що роботодавці не зможуть вже взяти людину на одну зарплату, а решту суми віддавати в конверті. Щоправда, звільняти українців зможуть день у день. За таке рішення роботодавці сплачуватимуть компенсацію.

"Якщо людину звільняють, то мають заплатити від місячної до шестимісячної зарплати, ту, яка в контракті", – зазначив міністр економіки України Тимофій Милованов.



Строки попередження працівників про звільнення / Інфографіка 24 каналу

Крім цього, закон чітко визначає межі випробувального терміну – не більше трьох місяців. Тож роботодавці не зловживатимуть.

Про кількість робочих годин та відпустку

Чинний трудовий кодекс забороняє українцям працювати більше ніж 40 годин на тиждень. За новим – зможуть стільки, скільки забажають. За понаднормові роботи платитимуть більше, ніж за ставку – на 20%.



Українцям платитимуть більше за понаднормові години

В українців, каже Милованов, з'явиться більше свободи – тривалість відпустки за власний рахунок збільшується вдвічі.

"24 дні, як і було, платної відпустки, але додатково людина може взяти ще 30 днів робочих. Тепер має право це зробити", – зазначив Милованов.

Про договори з фрілансерами

Новий закон легалізує гнучкий графік роботи – можна буде працювати вдома. Для фрілансерів введуть трудові договори.

"Фрілансери буває одночасно працюють на декілька компаній і це є нормально. Треба на законодавчому рівні визначити, що можна робити різні роботи в різні години. Зараз через те, що в законодавстві цього немає, хочуть і оплатити якось неофіційно", – сказав колишній директор з персоналу Віталій Лисий.



Для фрілансерів введуть трудові договори

Про людей з інвалідністю та матерів

Нове законодавство захищатиме людей з інвалідністю. Вони зможуть легально працювати віддалено. Під захистом будуть і матері – збережуть робоче місце на час догляду за дитиною і за бажання працюватимуть за гнучким графіком.



Для матерів збережуть їхнє робоче місце

Рабським, кажуть у міністерстві, нове законодавство про працю називають не заслужено. І запевняють, що скоро українці переконаються у зворотному.