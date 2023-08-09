На Загорском оптико-механическом заводе 9 августа раздался мощный взрыв. Российские СМИ пишут, что теперь на месте взрыва находят боеприпасы. 24 Канал.

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Силовики не разрешают снимать последствия

Силовики не разрешают россиянам снимать последствия взрыва. Местные власти заявили о взрыве "пиротехники".

На территории завода под Москвой находят боеприпасы: смотрите видео

В то же время, местные публикуют видео, где видно, что на территории завода лежат боеприпасы.

Очевидно, власти России в очередной раз пытаются скрыть, что не контролируют ситуацию. В Москве не оставляют надежды успокоить население своими заявлениями.

На месте взрыва в столичном регионе России находят снаряды: видео

Российские СМИ пишут, что на территории Загорского оптико-механического завода и вблизи него находятся корпуса от артиллерийских снарядов калибров 122 мм и 152 мм.

Что осталось от Загорского оптико-механического завода: смотрите видео

Взрывы на заводе под Москвой 9 августа: что известно