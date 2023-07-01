Сейчас судья, разбирающий дело Алексеева, установил новую дату судебного заседания Следующее рассмотрение ходатайства должно состояться 3 июля 2023 года.

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Алексеев не явился на заседание суда

В Лычаковском суде Львова объяснили, что нардеп не явился на судебном заседании якобы из-за невозможности добраться до инстанции. В партии "Европейская Солидарность", частью которой является Алексеев, сказали, что он не явился на избрание меры пресечения, поскольку находился на заседании Верховной Рады.

"Суд был предупрежден о невозможности в этот день участия Сергея Алексеева в судебном заседании во Львове. Народный депутат будет обязательно присутствовать в суде в понедельник (3 июля 2023 года – 24 Канал)", – говорится в заявлении.

Неявку Алексеева в суд также прокомментировала в эфире телемарафона и спикер по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян. Она подчеркнула, что в этой ситуации нет ничего удивительного.

Мы с вами прекрасно понимаем, что говорится о главе подкомитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности. Этот человек является заслуженным юристом Украины и кандидатом юридических наук, и соответственно он будет искать абсолютно любые щели и возможности, которые предоставляет Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовный кодекс для того, чтобы затянуть процесс,

– подчеркнула она.

Сапьян также подчеркнула, что сторона защиты, которой является Алексеев, все же может подать ходатайство об изменении места проведения судебного заседания. По ее словам, это абсолютно законно.

"Это имеет все законные основания быть рассмотрены и соответственно суд определяет это. Насколько мне известно, он бы предпочел, чтобы эти мероприятия происходили в столице", - сказала спикер ДБР.

Несмотря на это, она сразу успокоила украинцев, что Алексеев может затянуть процесс рассмотрения дела. Она отметила, что есть механизмы, которые можно использовать для влияния на обвиняемого и все же избрать ему меру пресечения.

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