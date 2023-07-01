Наразі суддя, який розбирає справу Алєксєєва, встановив нову дату судового засідання. Наступний розгляд клопотання має відбутися 3 липня 2023 року.

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Алєксєєв не з'явився на засідання суду

У Личаківському суді Львова пояснили, що нардеп не з'явився на судовому засіданні нібито через неможливість дістатися до інстанції. У партії "Європейська Солідарність", частиною якої є Алексєєв, сказали, що він не з'явився на обрання запобіжного заходу, оскільки перебував на засіданні Верховної Ради.

"Суд був попереджений про неможливість в цей день участі Сергія Алєксєєва у судовому засіданні у Львові. Народний депутат буде обов'язково присутнім у суді у понеділок (3 липня 2023 року – 24 Канал)", – мовиться у заяві.

Неявку Алексєєва до суду також прокоментувала в ефірі телемарафону і речниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян. Вона наголосила, що у цій ситуації немає нічого дивного.

Ми з вами прекрасно розуміємо, що мовиться про голову підкомітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності. Ця людина є заслуженим юристом України, і кандидатом юридичних наук, і відповідно він буде шукати абсолютно будь-які шпаринки й можливості, які надає кримінально-процесуальний кодекс, кримінальний кодекс для того, щоб затягнути процес,

– підкреслила вона.

Сап'ян також наголосила, що сторона захисту, якою є Алєксєєв, все ж може подати клопотання щодо зміни місця проведення судового засідання. За її словами, це є абсолютно законним.

"Це має всі законні підстави бути розглянутими й відповідно суд визначає це. Наскільки мені відомо, він би волів, щоб ці заходи відбувалися в столиці", – сказала речниця ДБР.

Попри це, вона одразу ж заспокоїла українців щодо того, що Алєксєєв може затягнути процес розгляду справи. Вона зазначила, що є механізми, які можна використати для вплинути на обвинуваченого й все ж обрати йому запобіжний захід.

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