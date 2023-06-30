У Офісі генпрокурора раніше писали, що мовиться про главу підкомітету з питань діяльності органів правопорядку. Заступник генпрокурора Антон Войтенко заявив у ефірі телемарафону, що юридичного затримання нардепа не відбулось, проте йому повідомили про підозру за статтею про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

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Що кажуть в Офісі генпрокурора

Антон Войтенко пояснив, що нардеп одержав від потерпілого 50 тисяч доларів: 20 – 17 червня, ще 30 – 30 червня.

Наразі ми повідомили про підозру лише народному обранцю, один підозрюваний. Проте в ході досудового розслідування перевіряється причетність інших осіб до вчинення кримінального правопорушення,

– заявив Антон Войтенко.

За його словами, слідство наразі встановило, що підозрюваний обманював потерпілого.

Заступник генпрокурора підтвердив, що станом орієнтовно на 12:30 30 червня:

обшуки ще тривають в офісних приміщеннях, де підозрюваний попередньо працював як адвокат;

ще тривають в офісних приміщеннях, де підозрюваний попередньо працював як адвокат; завершили обшуки за місцем проживання підозрюваного. Вони тривали з початку доби 30 червня до ранку – саме там вилучили гроші, які потерпілий передав підозрюваному.

На брифінгу 30 червня заступник генпрокурора Антон Войтенко, заступник голови СБУ Сергій Наумюк та виконувач обов'язків заступника директора ДБР, начальник головного слідчого управління ДБР Олександр Удовиченко розповіли деталі справи. За даними слідства:

нардеп розповів потерпілому, що нібито має зв'язки в різних органах влади та судових органах;

він отримав під потерпілого 50 тисяч доларів;

за ці гроші він пообіцяв нібито вирішити питання про надання іноземцю статусу біженця на території України.

ДБР клопотатиме про арешт з альтернативою застави у 10 мільйонів

Олександр Удовиченко розповів, що слідчі, прокурори, оперативні співробітники діяли в межах кримінальної справи. За його словами, докази є досить вагомими для того, щоб ДБР звернулось до суду з клопотанням до обрання запобіжного заходу з обранням застави в 10 мільйонів гривень.

Прокурори скерували до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу з альтернативою внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень,

– заявили в Офісі генпрокурора.

Заступник Генерального прокурора України Антон Войтенко заявив, що клопотання підозрюваному вже вручено і скеровано до суду для розгляду. Справу має розглянути Личаківський районний суд міста Львова.

Нардеп розумів, що його прослуховуватимуть, тому маскувався

Заступник генпрокурора Антон Войтенко розповів, що документувати справу було складно. Адже підозрюваний нардеп обізнаний про форми та методи документування такого виду злочину, оскільки він Заслужений юрист України та має досвід роботи адвокатом.

Попри це, оперативний підрозділ, прокурори, слідчі ДБР змогли припинити незаконну діяльність народного депутата. Як підтвердження Войтенко продемонстрував аудіозапис, ймовірно, розмови нардепа.

У розмові чутно як іноземець сміється та каже, мовляв: "Це треба з супутника на нас дивляться". У відповідь депутат також сміється, проте відповідає, що іноземний громадянин просто не розуміє, що там відбувається. На що іноземець каже, мовляв, вони ж не можуть прослуховування під цеглу поставити, на що нардеп відповідає: "Вони можуть".

У зазначеній розмові народний обранець говорить про те, що може бути прослуховування. Він розуміє, що його дії незаконні, тому намагається їх якомога краще завуалювати та зробити непомітними для правоохоронців у разі такого документування,

– пояснив Войтенко.

Заступник Голови СБУ Сергій Наумюк повідомив, що вони якісно задокументували увесь перебіг подій.

26 червня нардеп повідомив іноземцю, що потрібно ще кошти для вирішення питання в суді першої інстанції. Тож учора ввечері (29 червня – 24 Канал) СБУ, ДБР та прокурори викрили його на гарячому під час отримання другого траншу – 30 тисяч доларів,

– заявив Наумюк.

За його словами, розуміючи протиправність дій та використовуючи досвід, фігурант справи:

призначав зустрічі в елітних закладах харчування Києва та області;

на зустрічах використовував умовності, жести та шепіт;

зустрічі призначав пізно, ближче до комендантської години, неодноразово переносив час та місце;

гроші отримав вдома в елітному котеджному містечку під Києвом. У нього була особиста охорона та охорона містечка.

На продемонстрованому на брифінгу відео видно, як чоловік, обличчя якого не показують, бере зі столу пачку грошей.

Чутно розмову під час якої чоловік каже про терміни, інший – обіцяє повідомити. Під час іншої розмови чутно, як говорять про суд. Мовляв, має відбутись перший суд, який "це все відміняє". Мовляв, далі суд "повертає на ДМС", тобто Державну міграційну службу України.

Далі іноземець каже: "Все. Значить це буде наприкінці рішення не апеляції, а рішення ДМС, ну ти мені даєш ті ж цифри. Правильно?". На що голос відповідає ствердно.

Після цього іноземець хоче з'ясувати суми. Натомість його співрозмовник говорить нерозбірливо. Врешті обіцяє сказати про все.

Що відомо про справу Сергія Алєксєєва