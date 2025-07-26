Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Гостомельскую поселковую военную администрацию.

Смотрите также Боевой медик поделилась самым страшным моментом на войне: "Это не передать словами"

Что известно о гибели Сергея Антипова?

Сергей Антипов из Гостомеля воевал против российских оккупантов, защищая независимость Украины. Во время боевой работы вблизи села Великоалександровка Днепропетровской области воин получил тяжелое ранение, в результате которого погиб.

Сергей Антипов был штаб-сержантом и занимал должность начальника группы секретного документального обеспечения службы охраны государственной тайны ВСУ. 19 июля военный попал под вражеский ракетный удар. А 20 июля его жизнь оборвалась.

Сергей отважно защищал нашу свободу и независимость, боролся за мирное будущее нашей страны,

– сообщили его земляки.

Прощание с Героем состоится в Гостомеле 25 июля на Аллее Героев. Траурная колонна проедет по городу Буча и поселком Гостомель. Сергея Антипова встретят "живым коридором" возле Гостомельской СВА.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Антипова, который погиб защищая Украину и каждого из нас! Вечная память Герою.

Напомним, на днях на Волынь пришла страшная весть – подтвердили гибель жителя Киверцовской общины Виталия Фокина. В начале вторжения воин добровольно пошел защищать Украину.