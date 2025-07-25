Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киверцовский городской совет.

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Что известно о Виталии Фокине и его гибели?

В горсовете рассказали, что Виталий Фокин родился 13 февраля 1985 года в Киверцах. Мужчина учился в четвертой городской школе, профессиональное образование получил в Луцком коммерческом техникуме.

Виталий также работал в пожарной части города Киверцы. Был женат. Воспитывал двух сыновей.

С начала полномасштабного вторжения вернулся из-за границы, из Бельгии, добровольно стал на защиту Родины.

Виталий Владимирович был зачислен в воинскую часть на должность старший стрелок. В мае 2022 года попал в плен к российским оккупантам.

Погиб солдат Фокин Виталий Владимирович 24.01.2024 года от "повреждений в результате военных операций, вызванных аварией самолета Ил-76 в Белгородской области Российской Федерации".

О факте захоронения воина-защитника в горсовете пообещали сообщить позже.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Фокина, который погиб во вражеском плену.