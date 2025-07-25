Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ківерцівську міську раду.

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Що відомо про Віталія Фокіна та його загибель?

У міськраді розповіли, що Віталій Фокін народився 13 лютого 1985 року у Ківерцях. Чоловік навчався у четвертій міській школі, професійну освіту здобув у Луцькому комерційному технікумі.

Віталій також працював у пожежній частині міста Ківерці. Був одружений. Виховував двох синів.

З початку повномасштабного вторгнення повернувся із-за кордону, з Бельгії, добровільно став на захист Батьківщини.

Віталій Володимирович був зарахований до військової частини на посаду старший стрілець. У травні 2022 року потрапив у полон до російських окупантів.

Загинув солдат Фокін Віталій Володимирович 24.01.2024 року від "ушкоджень внаслідок воєнних операцій, спричинених аварією літака Іл-76 в Бєлгородській області Російської Федерації".

Про чин поховання воїна-захисника у міськраді пообіцяли повідомити згодом.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Віталія Фокіна, який загинув у ворожому полоні.