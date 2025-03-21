О потере сообщили в парламенте, где Сергей Цимбалюк работал с 2007 года в Управлении делами Аппарата Верховной Рады Украины, передает 24 Канал.

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Работал в Раде 15 лет

В Раде рассказали, что погибший был частью "большой парламентской семьи". С началом широкомасштабной российской агрессии Сергей Николаевич стал на защиту Украины.

Он был главным сержантом и командиром расчета артиллерийского взвода 14-й бригады Национальной гвардии Украины "Червона калина". Цимбалюк воевал на Покровском направлении.

Он всегда будет с нами – в нашей памяти, в наших воспоминаниях, в свободной Украине, которую он защищал. Искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Сергея Николаевича,

– говорится в сообщении Совета.

К слову, 24 Канал рассказал истории украинских военных, которые погибли, защищая свою страну, в частности Виталия Зинченко, Павла Бессараба, Андрея Росоловского, Андрея Тарана, Максима Горбатюка и Даниила Семененко.