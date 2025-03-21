Про втрату повідомили у парламенті, де Сергій Цимбалюк працював з 2007 року в Управлінні справами Апарату Верховної Ради України, передає 24 Канал.

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Працював у Раді 15 років

У Раді розповіли, що загиблий був частиною "великої парламентської родини". З початком широкомасштабної російської агресії Сергій Миколайович став на захист України.

Він був головним сержантом і командиром розрахунку артилерійського взводу 14-ї бригади Національної гвардії України "Червона калина". Цимбалюк воював на Покровському напрямку.

Він завжди буде з нами – у нашій пам’яті, у наших спогадах, у вільній Україні, яку він захищав. Щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Сергія Миколайовича,

– йдеться у повідомленні Ради.

До слова, 24 Канал розповів історії українських військових, які загинули, захищаючи свою країну, зокрема Віталія Зінченка, Павла Бессараба, Андрія Росоловського, Андрія Тарана, Максима Горбатюка та Данііла Семененка.