Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про загиблого Кирила Полікевича

Захисник віддав життя за Україну неподалік Преображенки на Донеччині 16 березня. Його дружина Ольга повідомила, що це сталося під час виконання бойового завдання.

Кирило Полікевич народився і виріс у Дніпрі. Наприкінці 2008-го прийшов на обласне телебачення інженером відділу комп'ютерного монтажу, працював на міжрегіональному ранковому проєкті "Ранок на Суспільному". Відеографом став у 2020 році.

У червні 2023-го мобілізувався, служив у бригаді ППО, а відтак поїхав на Схід. Разом з побратимами двічі виходили з ворожого оточення.

Воїн пройшов реабілітацію, а потім продовжив службу. З Херсонщини знову потрапив на схід, був гранатометником мотопіхотного батальйону 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

У лютому йому вручили почесну нагороду "Піхота Збройних сил України".

Колеги тепло згадують Кирила. Кажуть, що він був дуже добрим.

Відеографка "Суспільне Дніпро" Ольга Кім говорить, що для неї захисник був як брат.

Він був дуже класною людиною! Завжди допоможе, завжди підтримає. Ми обожнюємо його… Обожнювали. Особисто для мене він був не просто колегою, він – як брат. Ми часто з ним переписувалися, наскільки це в нього виходило… Я досі в шоці… Всі колеги в шоці...

А менеджерка "Суспільне Дніпро" Катерина Лисюк завжди спілкувалася з Кирилом, коли він був у Дніпрі.

"Останній раз він приходив 26 грудня 2024 року. Тоді якраз були блекаути… Ми просиділи десь годину в кабінеті в напівтемряві, просто розмовляли… Про життя, про його службу (тоді він був на Херсонському напрямку, а ці місця я добре знаю), про родину, будували вже плани на його повернення на роботу. Це дійсно трагедія для всієї родини "Суспільне Дніпро..."

З військовим прощатимуться 21 березня у Дніпрі. У квітні Кирилові Полікевичу мало б виповнитися 43, у нього залишилися дружина та 8-річна донька Софія.

20 березня стало відомо і про смерть іншого медійника – випускового ТСН Дмитра Бєндікова.