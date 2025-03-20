Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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ТСН згадує загиблого випускового Дмитра Бєндікова

Воїн був родом зі Сходу України і загинув саме там 18 березня. Служив у Третій штурмовій. В 1+1 media почав працювати у червні 2023 року, а в липні 2024-го долучився до лав Сил безпеки й оборони.

Він відвойовував шматок землі, де сам народився, і за цю землю віддав своє життя. Він наш Друг, наш Колега, наш Захисник. У всі часи він завжди з усмішкою, завжди вмів пожартувати й знайти слова, які всіх змушували усміхатися та бачити позитив. Ми всі чекали на його повернення з фронту, а він жартував: "Ну, Трамп же обіцяв закінчити війну за 24 години, то ще почекайте". Діма – це людина світла, людина позитиву, людина, яка ніколи нікого не залишить,

– сказала Світлана Панюшкіна, керівниця TSN.ua.

Дмитро Бєндіков / Фото ТСН

Колеги пригадують, що Дмитро Бєндіков навіть на фронті знаходив час підбадьорити команду й розповісти цікаві історії зі служби. Він був сповнений оптимізму, заряджав своєю енергією і шалено любив свою роботу.

Як випусковий, вважав, що має іти тільки тоді, коли на сайті з'являться всі важливі новини. Для цього часом працював і вночі.

"З ним було завжди легко й надійно. Він завжди тримав усе під контролем, я впевнена, що так само було й на фронті. Я завжди на нього покладалася, переконана, що і побратими теж. Ми мусимо пам'ятати всіх, хто віддав своє життя за нас. А також не забувати тих, чиї рідні втратили сенс життя. Так склалося, що в Діми немає тут родичів, а літня мама – одна. Ми маємо замість єдиного сина піклуватися тепер про неї. Вічна пам'ять моєму дуже рідному й близькому Дімі", – говорить Панюшкіна.

Також стало відомо, що в Херсоні росіяни вбили волонтера.